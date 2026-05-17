В Коми охранников больниц уличили в работе с нарушением требований

Охранную фирму оштрафовали за нарушения на объектах в Коми

Арбитражный суд Коми рассмотрел дело о нарушении лицензионных требований частной охранной организацией «Кедр» из Ярославской области. Поводом для разбирательства стали результаты проверки, проведенной региональным управлением Росгвардии.

В марте сотрудники ведомства проверили, как компания оказывает охранные услуги на четырех объектах: в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара, Бюро судебно-медицинской экспертизы, Усть-Вымской центральной районной больнице и здании «Коми холдинговой компании» в Ухте.

Проверка выявила ряд нарушений. Так, в Усть-Вымской ЦРБ и эжвинской больнице у охранников отсутствовали личные карточки. В больнице Эжвы один из сотрудников находился на посту в форме с шевроном другой организации — «Кайман», что не позволяло определить его принадлежность к ЧОП «Кедр».

Кроме того, в эжвинской больнице и Бюро судебно-медицинской экспертизы у сотрудников не оказалось удостоверений частного охранника. В Ухте один из работников был допущен к службе без прохождения обязательной проверки на пригодность к действиям в условиях применения оружия и спецсредств.

Суд признал вину организации доказанной и отказался считать нарушения малозначительными. Однако, учитывая, что правонарушение совершено впервые, а сама организация относится к малому бизнесу, суд назначил штраф в размере семь тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.