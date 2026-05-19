В Коми опровергли слухи о приостановке ликвидации школы-интерната в Ухте

Школу-интернат №4 в Ухте продолжают ликвидировать

Министерство образования и науки Коми опровергло сообщения о приостановке ликвидации Санаторной школы-интерната №4 в Ухте. В ведомстве заявили, что распространяемая в СМИ и соцсетях информация не соответствует действительности.

Как пояснили в министерстве, согласно постановлению правительства республики от 8 мая 2026 года, процесс ликвидации учреждения продолжается.

Решение связано со снижением заболеваемости туберкулезом среди детей. По данным Минздрава Коми, за последние восемь лет показатель сократился более чем в два раза. В текущем учебном году в интернате обучаются 12 детей при проектной вместимости в 120 мест.

До окончания учебного года дети продолжат обучение, после чего вернутся в школы по месту жительства. Медицинское наблюдение и лечение будут продолжены через поликлиники, противотуберкулезный диспансер и профильные санатории.

В Минобрнауки Коми также сообщили, что всем 38 сотрудникам учреждения предложили вакансии в Ухте, а при увольнении будут соблюдены все предусмотренные законом гарантии.