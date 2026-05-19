В апреле в Коми впервые за год упали цены

Индекс продовольствия составил 99,2%. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В апреле потребительский рынок Коми впервые с начала года столкнулся с дефляцией. Индекс потребительских цен на продовольствие составил 99,2 процента. Это значит, что в среднем продукты стали немного дешевле.

Сильнее всего подешевели овощи и фрукты. В этой категории цены упали в среднем на 4 процента. Огурцы стали доступнее на 21 процент, сладкий перец – на 20 процентов, помидоры – на 12 процентов, чеснок – на 8 процентов, белокочанная капуста и свежие грибы – на 3-4 процента, замороженные ягоды – на 2 процента. Но не все плодоовощные товары потеряли в цене. Столовая свекла подорожала сразу на 10 процентов. Апельсины, виноград и яблоки прибавили по 3 процента, свежая зелень – 2 процента.

В мясном отделе цены выросли на кулинарные изделия из птицы (плюс 6 процентов), детские мясные консервы (плюс 4 процента), сырокопченые и варено-копченые колбасы (плюс 3 процента). При этом мясной фарш потерял 3 процента, а пельмени – 2 процента.

Рыбная продукция тоже показала разнонаправленную динамику. Мороженая неразделанная рыба и рыбные консервы подорожали на 4 и 2 процента соответственно. Зато соленое филе сельди, охлажденная и мороженая разделанная рыба лососевых пород подешевели на 4 процента, соленая сельдь – на 3, мороженое рыбное филе – на 2 процента.

Среди молочных продуктов выросли цены на питьевые сливки (плюс 4 процента), цельное пастеризованное молоко жирностью более 3,2 процента (плюс 3 процента), а также молоко жирностью 2,5-3,2 процента и сгущенка с сахаром (плюс 2 процента). Глазированные творожные сырки потеряли 4 процента, детское молоко и йогурты – 3 процента, твердые сыры – 2 процента.

Из других продуктов заметнее всего подорожали макароны (плюс 5 процентов), гречка, овсянка и перловка (плюс 4 процента), сахар, пшено, томатные консервы и кетчуп (плюс 3 процента). А вот яйца, карамель и шоколадные конфеты подешевели на 4 процента, сливочное масло и пряники – на 3 процента.

Индекс цен на непродовольственные товары в апреле составил 100,4 процента. Среди лекарств выросли цены на лоперамид, таурин и хлоргексидин (плюс 4 процента), а также на ряд других препаратов. Подешевели перекись водорода, экстракт валерианы и меновазин (минус 3 процента).

Цены на топливо почти не изменились: компримированный природный газ прибавил 0,6 процента, дизельное топливо – 0,2, бензин – 0,1 процента.

Индекс цен на услуги составил 100,6 процента. Сильнее всего подорожали зарубежные поездки: отдых в странах Закавказья стал дороже на 20 процентов, в Турции – на 18 процентов. Зато поездки в Юго-Восточную Азию подешевели на 27 процентов, в Китай – на 14, в Беларусь – на 11, в Египет – на 9, в Среднюю Азию – на 7 процентов. Отдых на Черноморском побережье России прибавил 12 процентов.

Проезд в купейных вагонах вырос на 2-8 процентов, а в плацкартных – упал на 3 процента. Полис КАСКО подорожал на 8 процентов, проживание в гостинице 2 звезды и шиномонтаж – на 6 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Характер у малыша будет своенравный и свободолюбивый»: на лосеферме в Коми продолжается отёл, здесь родился уже пятый лосёнок

На лосеферме в Якше лосиха Милка родила малыша Котю (подробности)