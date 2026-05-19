В Якше у лосихи Милки родился бычок Котя, а у Машки – Мирон

Машку долго уговаривали и отвлекали едой, чтобы забрать лосенка. Фото: лосефермы в Якше.

В якшинской лосеферме, которая работает при Печоро-Илычском заповеднике, случилось очередное пополнение: 17 мая сразу две лосихи стали мамами. У 7-летней Милки родился крупный бычок. Малыша назвали Котей. В заповеднике отметили, что Милка приносит самцов уже в четвертый раз. Отцом новорожденного стал дикий лось, которого характеризуют как сильного и вольнолюбивого зверя.

В тот же день, уже после обеда, обрадовала сотрудников и 10-летняя лосиха Машка. У нее тоже родился бычок. Малыша назвали Мироном. Его отцом стал лось по кличке Бурый, а бабушкой - лосиха Гадя. Детеныш появился на свет крупным, крепким и с хорошей родословной. Весь день Мирон провел рядом с мамой, чтобы привыкнуть к новому миру и научиться сосать молоко. Но потом лосенка все же пришлось забрать. Сделать это оказалось непросто: Машку долго уговаривали и отвлекали вкусностями. В администрации заповедника поделились радостью и сообщили, что теперь Мирон под присмотром.

Напомним, на прошлой неделе лосеферма в Якше уже пополнилась тремя детенышами - Феклой, Пумой и Пиком. Они составили компанию первенцу этого года - лосенку по кличке Гога. В руководстве заповедника предупредили, что приехать в гости на лосеферму можно будет только через две недели после того, как закончится отел.

