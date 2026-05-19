Детская смертность от рака в Коми за два года упала в 2,5 раза

Выживаемость детей с онкологией в Коми достигает 92 процентов.

В Коми детская смертность от злокачественных опухолей за два года снизилась в 2,5 раза. А в первом квартале 2026 года летальных случаев среди несовершеннолетних онкобольных не зафиксировали вовсе, сообщает БНК со ссылкой на минздрав.

По данным ведомства, в 2024 году у детей и подростков выявили 33 случая рака, в 2025 году – 30, а за первые три месяца 2026 года – 5. Среди всех опухолей преобладают солидные образования, гемобластозы (раковые заболевания крови) и опухоли центральной нервной системы.

Основная причина смерти маленьких пациентов – прогрессирование опухолевого процесса, который перестает поддаваться лечению. Всех детей с онкологией лечат в отделении онкологии детской Республиканской больницы. Им доступны все основные методы терапии – если для этого есть медицинские показания. Это отдельные виды химиотерапии и иммунотерапии, трансплантационные технологии, сложные операции. При необходимости детей направляют в федеральные медицинские центры. Тем, кого уже нельзя вылечить, проводят паллиативную терапию (облегчение симптомов).

Ранее, в феврале, сообщалось, что у детей в Коми чаще всего встречаются лимфопролиферативные заболевания (опухоли лимфатической системы), новообразования центральной нервной системы, почек и нейрогенные опухоли. Заболеваемость в республике выше среднероссийской. При этом выживаемость детей с онкологией в регионе достигает 92 процентов.

