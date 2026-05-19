На реке Мезень хотят снова запретить рыбалку и проезд на лодках

Весенний и осенний запреты на лов хотят ввести с 2027 года.

На портале нормативно-правовых актов появился проект приказа министерства природных ресурсов и экологии Коми. Ведомство предлагает снова ввести временные ограничения на территории государственного природного заказника «Удорский». Речь идет об участке реки Мезень – от устья реки Елва-Мезенская до истоков, а также обо всех притоках в пределах этого участка, включая саму Елва-Мезенскую.

Запреты хотят ввести на четыре года со дня вступления приказа в силу. В 2026 году ограничения будут действовать только осенью – с 1 сентября по 30 октября. А начиная с 2027 года – каждый год в два периода: весной с 15 марта по 30 мая и осенью с 1 сентября по 30 октября.

В это время на территории заказника нельзя будет заниматься любительским и спортивным рыболовством. Запрещается даже просто находиться в акватории или в прибрежной защитной полосе реки Мезень и ее притоков с любыми снастями для ловли рыбы – будь то удочки с крючками, искусственные приманки или что-то еще. Кроме того, под запрет попадает проезд и движение по реке и ее притокам на любом наземном и водном транспорте, а также на всех плавучих объектах.

Напомним, заказник «Удорский» создали, чтобы охранять уникальную природу равнинной тайги и западных отрогов Северного Тимана. А еще – чтобы сохранить места обитания и нерестилища атлантического лосося (семги). Подобные ограничения уже действовали в заказнике с 2022 года по 26 марта 2026-го. Запреты были точно такими же. Предполагалось, что за это время удастся сохранить видовой состав рыб в бассейне верхнего течения Мезени и создать условия для размножения семги, сига и хариуса в период весеннего и осеннего нереста.

Специалисты провели оценку качества нерестилищ атлантического лосося, состояния рыбных запасов. Выяснилось, что исследованные участки рек Мезень, Нижняя и Верхняя Пузла – хорошие места для нереста семги. Но вот беда: рыбы там очень мало. Единственное, что сдерживает неконтролируемый вылов, – это периодические проверки со стороны Центра по особо охраняемым природным территориям и Северо-Западного территориального управления Росрыболовства. Однако для того, чтобы популяции рыб восстановились, этих усилий недостаточно. Особенно это касается труднодоступных притоков Мезени – рек Нижняя и Верхняя Пузла. Поэтому Минприроды и предлагает продлить временные ограничения на четыре года, до 2030 года, а заодно усилить контрольно-надзорную деятельность в границах заказника «Удорский».

