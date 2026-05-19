21-летняя наркозависимая из Инты пойдет под суд за сбыт 13 граммов синтетики

Зарплату за наркоторговлю она получала запрещенными веществами. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение против 21-летней жительницы Инты. Ее обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. По версии следствия, девушка действовала в составе организованной группы, использовала интернет и другие электронные сети, а объем запрещенных веществ признали крупным.

Осенью 2025 года жительница Инты вместе со своим знакомым вступили в преступную группу, которая занималась дистанционной продажей наркотиков. Оба подельника сами страдали от зависимости. Вознаграждение за свою незаконную работу они получали в основном наркотиками, а не деньгами.

В начале октября 2025 года девушка получила указание ехать в Ухту за партией запрещенных веществ. Она отправилась туда вместе с сообщником. Однако продать наркотики они не успели. Обвиняемая получила передозировку, и ее госпитализировали в больницу Ухты. Медики забрали девушку из подъезда многоквартирного дома, где она вместе со своим приятелем употребляла наркотик. Врачи сообщили о случившемся в полицию. При досмотре личных вещей у девушки нашли и изъяли 13 граммов синтетики.

Сама обвиняемая полностью признала вину. Ее дело направили в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Характер у малыша будет своенравный и свободолюбивый»: на лосеферме в Коми продолжается отёл, здесь родился уже пятый лосёнок

На лосеферме в Якше лосиха Милка родила малыша Котю (подробности)