Коми хотят поднять охват диабетиков диспансеризацией с 70 до 93% к 2030 году

В семи районах Коми нет штатных эндокринологов, помощь приезжают из Сыктывкара. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство здравоохранения Коми представило проект региональной программы «Борьба с сахарным диабетом». Документ разработали во исполнение федерального нацпроекта. В нем предложили комплекс мер, который должен снизить смертность и число осложнений, а также создать сеть эндокринологических центров. Проект постановления правительства опубликовали на интернет-портале для общественного обсуждения нормативных правовых актов республики.

Программу сделали на основе типовых требований Минздрава России. Она подкрепляет федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом», который входит в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь». Документ уже согласовали с Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии имени академика Дедова. Предыдущее постановление правительства от 1 июля 2025 года номер 200 предлагают признать утратившим силу.

Авторы документа признают: ситуация с диабетом в регионе сложная. На начало 2025 года в Коми зарегистрировали 42 893 пациента с таким диагнозом. Из них у 1 859 человек диабет первого типа, а у 40 291 – второго. Особую тревогу вызывает смертность. В 2025 году показатель смертности от сахарного диабета составил 23,2 на 100 тысяч населения – это больше чем в два раза выше уровня 2021 года (тогда было 11,0).

В структуре смертности больных диабетом второго типа в 2025 году на первом месте оказались сердечно-сосудистые заболевания (206 случаев). Затем идут инсульты (155 случаев), онкология (213) и хроническая сердечная недостаточность (254). Проблему усугубляют территориальные особенности: огромная площадь – 416,8 тысячи квадратных километров, низкая плотность населения – 1,7 человека на квадратный километр, суровый климат. А еще в семи отдаленных районах – Ижемском, Корткеросском, Княжпогостском, Усть-Цилемском, Удорском, Усть-Вымском и Сыктывдинском – вообще нет штатных эндокринологов. Там медицинскую помощь оказывают выездные бригады Консультативно-диагностического центра. При необходимости пациентов направляют к эндокринологу в ближайший межтерриториальный центр.

Программа рассчитана до 2030 года. Главная цель – увеличить продолжительность жизни больных диабетом. Документ ставит амбициозные задачи. Охват диспансерным наблюдением с исследованием гликированного гемоглобина хотят поднять с нынешних 70,5 процента до 93,6 процента. Долю пациентов, у которых уровень гликированного гемоглобина достигнет целевого (меньше 7 процентов), планируют увеличить с 49,9 процента до 60 процентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Характер у малыша будет своенравный и свободолюбивый»: на лосеферме в Коми продолжается отёл, здесь родился уже пятый лосёнок

На лосеферме в Якше лосиха Милка родила малыша Котю (подробности)