В Коми три человека перевели мошенникам 800 тысяч рублей

Мошенники украли у трех жителей Сыктывкара и Сосногорска более 800 тысяч рублей под предлогом «звонка с Госуслуг» и дополнительного заработка на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, с 46-летним сыктывкарцем в мессенджере связались неизвестные. Они представились сотрудниками портала «Госуслуги» и правоохранителями. Собеседники утверждали, что деньги жителя столицы Коми пытаются украсть. Под этим предлогом звонившие убедили мужчину взять в кредит более 430 тысяч рублей и перевести. По аналогичной схеме у жительницы Сосногорска 2006 года рождения украли 390 тысяч рублей.

А самозанятой из Сыктывкара предложили заработать на инвестициях в ценные бумаги. Горожанка перевела мошенникам более 62 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.