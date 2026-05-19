В Коми мужчина и женщина до смерти избили человека: их арестовали

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте 41-летнего мужчину и 33-летнюю женщину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Пьяные фигуранты приехали домой к 47-летнему мужчине и жестоко избили его. Через непродолжительное время пострадавший скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело. Обоих подозреваемых задержали. Фигурантов заключили под стражу.

«По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении.