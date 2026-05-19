На площадке «под часами» в Сыктывкаре появится сцена для уличных музыкантов

Фото: кадр видео пресс-службы администрации Сыктывкара

На площадке «под часами» в Сыктывкаре планируют создать сцену для уличных музыкантов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Максим Мартышин.

«Совсем скоро на площадке «под часами» появится настоящая сцена для уличных музыкантов», – рассказал градоначальник.

Как пояснил руководитель администрации, это место было выбрано не случайно. На площадке всегда много людей. Рядом расположены административные здания.

«Жилые дома находятся на достаточном расстоянии, так что музыка никому не помешает», – заверил Мартышин.

По его словам, сбор музыкантов начинается уже сейчас. Глава сыктывкарской администрации добавил, что количество скамеек планируют увеличить, а к 1 июня – установить качели.