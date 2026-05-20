Многодетные семьи Коми смогут получать пособие даже при превышении дохода

Размер пособия составит 50 процентов от детского прожиточного минимума. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

С 22 мая вступают в силу изменения в правилах получения единого пособия для многодетных семей. Теперь семьи, в которых растут трое и больше детей, не потеряют право на выплату, даже если их среднедушевой доход немного превышает региональный прожиточный минимум.

Управляющий Отделением Социального фонда по Республике Коми Антон Хозяинов рассказал, что ведомство в беззаявительном порядке пересмотрит 197 отказных решений. Их вынесли с января по май 2026 года по заявлениям многодетных родителей. Тем семьям, чей доход в расчетном периоде превысил прожиточный минимум не больше чем на 10 процентов, выплату до конца мая установят автоматически. О решении родителям сообщат через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Продлить выплату при превышении дохода можно будет только один раз. При этом нужно соблюсти несколько условий: заявление на назначение или продление пособия надо подать в последний месяц текущего периода выплат либо в течение трех месяцев после их окончания. Новый порядок распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Размер ежемесячного пособия для многодетных семей, которые подпадают под новые критерии, составит 50 процентов от детского прожиточного минимума в регионе. В 2026 году для жителей северной природно-климатической зоны Коми это 12 325,5 рубля, а для жителей южной зоны – 9 929,5 рубля.

