В Коми 1 июня запретят продажу алкоголя в магазинах

Исключение только для ресторанов и кафе, но без фактического обслуживания продавать нельз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Коми 1 июня полностью остановят продажу алкоголя. Жителям напомнили о временных ограничениях, которые ежегодно вводят в начале лета. В Международный день защиты детей купить спиртное в магазинах не получится, так как запрет распространяется на всю территорию республики и касается только розничной торговли. Власти подчеркивают, что нарушение правил грозит серьезными штрафами как предпринимателям, так и целым компаниям.

В министерстве сельского хозяйства и торговли Коми уточнили, что 1 июня в регионе запрещена розничная продажа алкоголя. Эта мера действует в рамках республиканского закона, который регулирует оборот спиртного в социально значимые даты. Кроме Дня защиты детей, ограничения распространяются на День молодежи (24 июня), День семьи, любви и верности (8 июля) и День знаний (1 сентября). Исключение сделали только для кафе, ресторанов и баров.

За несоблюдение запрета грозит административная ответственность. По части 3 статьи 14.16 Кодекса об административных правонарушениях должностным лицам выпишут штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 100 до 300 тысяч рублей.

