С начала года в ДТП в Коми пострадали 43 ребенка

Один ребенок погиб в ДТП с начала 2026 года

С января по апрель 2026 года бригады скорой помощи в Коми 182 раза выезжали на места дорожно-транспортных происшествий. Такие данные озвучили в региональном Минздраве на рабочем совещании Государственного совета республики, посвященном профилактике детского травматизма на дорогах.

За первые четыре месяца года в авариях пострадали 259 человек, в том числе 43 ребенка. Жертвами ДТП стали 13 человек, среди которых один несовершеннолетний.

По информации ведомства, в 89% случаев медики прибывают на место происшествия менее чем за 20 минут после вызова.

В Минздраве также привели статистику за предыдущие годы. Так, в 2025 году в ДТП пострадали 249 детей, 106 из них были госпитализированы. Погибли пять несовершеннолетних.

Годом ранее травмы в дорожных авариях получили 201 ребенок. В медицинские учреждения были доставлены 59 пострадавших, еще четверо детей погибли.