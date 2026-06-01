Лосеферму Печоро-Илычского заповедника открыли после карантина

На лосиной ферме Печоро-Илычского заповедника закончился строгий режим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Печоро-Илычском заповеднике в Коми сняли строгие ограничения на лосиной ферме. Напомним, там карантин ввели весной из-за начала периода отёла.

В пресс-службе сообщили, что с первого дня лета ферма вновь принимает гостей. За время карантина на свет появилось шесть маленьких лосей. К началу июня новорождённые подросли и набрались сил.

Сотрудники заповедника уже рассказывали о появлении детёнышей. Например, лосиха по кличке Феня стала мамой дочери, которую назвали Фёкла.

