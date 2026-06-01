В Коми стартовал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату

Родители в Коми с 1 июня подают заявки на семейную выплату до 1 октября.

Сегодня, 1 июня, в понедельник, в Отделении Социального фонда России по Республике Коми начали принимать заявления на новую ежегодную семейную выплату.

Получить эту меру поддержки могут родители, с чьих доходов в прошлом году удерживали налог на доходы физических лиц. Претендовать на неё вправе семьи, где растут двое и больше детей. Возраст детей не должен превышать 18 лет, а если ребёнок учится очно – то 23 лет.

За выплатой могут обратиться оба родителя, в том числе те, кто продолжает работать и уже получает пенсию. Размер выплаты считают отдельно для каждого заявителя – он зависит от личного дохода. Сумму определяют так: берут налог, который человек заплатил за прошлый год без учёта вычетов, и вычитают из него налог с тех же доходов, но рассчитанный по ставке 6 процентов.

Деньги, полученные по этой выплате, не облагаются налогом и не влияют на право получать другие меры социальной поддержки.

Чтобы понять, есть ли у семьи право на выплату, специалисты проводят комплексную проверку доходов и имущества. Доход каждого члена семьи за прошлый год не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум по региону. В южной части Коми это 28,7 тысячи рублей, а в северной – 35,5 тысячи рублей. Также имущество семьи должно соответствовать требованиям закона. Подробности об условиях назначения можно найти на сайте Социального фонда России.

Получателями выплаты станут только те семьи, где и дети, и родители являются гражданами России и постоянно живут на её территории. Ещё одно условие – у мамы и папы не должно быть долгов по алиментам.

Самозанятые и индивидуальные предприниматели, которые применяют особые налоговые режимы, тоже смогут получить эту выплату. Но при одном условии – в прошлом году они платили налог на доходы физических лиц с других видов заработка от трудовой деятельности.

Подать заявление на ежегодную семейную выплату можно до 1 октября. Сделать это разрешают тремя способами: через портал Госуслуг, в любом центре «Мои документы» или лично в клиентской службе регионального Отделения СФР.

