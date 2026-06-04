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НовостиОбщество4 июня 2026 13:00

В Воркуте горняк подделал справки для работы в шахте

Психиатрическое освидетельствование оказалось липовым
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Условия труда в угольных шахтах вредные, поэтому медкомиссии обязательны.

Условия труда в угольных шахтах вредные, поэтому медкомиссии обязательны.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли сообщила о проверке. Сотрудники ведомства изучали, как соблюдается законодательство об охране труда и промышленной безопасности. Выяснилось, что один горняк использовал фиктивные документы.

При трудоустройстве мужчина предоставил в ООО «Северная алмазная компания» медицинские справки. Среди них было заключение комиссии по обязательному психиатрическому освидетельствованию и заключение химико-токсикологического исследования. Эти документы давали ему право работать в шахте и на других опасных производственных объектах.

Прокуроры сделали сверку с медицинскими организациями, от имени которых якобы выдали документы. Оказалось, что факт прохождения обследований не подтвердился. Сами медицинские учреждения такие заключения работнику не выдавали.

Прокуратура направила материалы проверки в орган предварительного расследования. Там должны решить вопрос об уголовном преследовании виновного. В итоге ОМВД России «Воркутинский» возбудил уголовное дело по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса. Ход расследования спецпрокуратура взяла под контроль.

Условия труда в угольных шахтах считаются вредными и опасными. Поэтому закон требует, чтобы граждане при трудоустройстве и в дальнейшей работе каждый год проходили медкомиссии. Они должны получать медицинское заключение об отсутствии психических заболеваний, проходить химико-токсикологические исследования на употребление наркотиков и изучать состояние своего здоровья.

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