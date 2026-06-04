Житель Коми разбил стекло в чужой квартире, приняв ее за жилье своей супруги

Мужчина полностью возместил ущерб пенсионерке и получил 8 месяцев принудительных работ. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мировой судья Таежного судебного участка Сосногорска вынес приговор 34-летнему местному жителю. Его признали виновным по части 1 статьи 167 Уголовного кодекса – умышленное повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба. Государственное обвинение поддерживала прокуратура Сосногорска.

Суд установил, что 27 августа 2025 года пьяный мужчина забрался по газовой трубе на внешний карниз окна квартиры пенсионерки. Он разбил стекло. В суде подсудимый объяснил, что ошибся адресом. Он искал свою жену, которая могла быть у своей матери. По ошибке мужчина подобрался к чужому окну. Увидев хозяйку, он скрылся.

Из-за действий обвиняемого пожилая женщина понесла значительный материальный ущерб. Однако в ходе следствия мужчина полностью возместил его и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев принудительных работ. Из его зарплаты будут удерживать 10 процентов в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

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