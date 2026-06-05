В Сыктывкаре мужчина осужден за химический ожог глаз случайного прохожего

Потерпевший получил химические ожоги глаз средней тяжести

Сыктывкарский городской суд признал виновным 32-летнего местного жителя в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести с применением предмета, использованного в качестве оружия.

Как установил суд, ночью 1 февраля 2025 года возле одного из развлекательных заведений на улице Первомайской нетрезвый мужчина вступил в конфликт с незнакомцем. На почве внезапно возникшей неприязни он применил устройство дозированного аэрозольного распыления «Удар», направив струю в лицо потерпевшему.

В результате пострадавший получил химические ожоги конъюнктивы и роговицы обоих глаз первой и второй степени. Экспертиза квалифицировала полученные травмы как вред здоровью средней тяжести.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый вину не признал и заявил, что действовал в целях самообороны.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на один год.