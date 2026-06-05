В Усинск завезли почти 4 тонны свежей клубники из Кыргызстана

Подкарантинный груз успешно прошел фитосанитарный контроль

В Усинск поступила первая в этом сезоне партия свежих ягод из Кыргызской Республики. В город доставили 3,8 тонны клубники и 800 килограммов черешни.

Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, получатель заранее уведомил ведомство о прибытии подкарантинной продукции. Груз был доставлен автомобильным транспортом и сопровождался необходимыми фитосанитарными сертификатами.

Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль поступившей продукции. По итогам проверки признаков заражения опасными вредными организмами выявлено не было.

После завершения контрольных мероприятий партия клубники и черешни была допущена к обращению и поступит в продажу.