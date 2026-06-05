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НовостиОбщество5 июня 2026 6:00

В Усинск завезли почти 4 тонны свежей клубники из Кыргызстана

После проверки Россельхознадзора продукцию допустили к продаже
Источник:kp.ru
Подкарантинный груз успешно прошел фитосанитарный контроль

Подкарантинный груз успешно прошел фитосанитарный контроль

В Усинск поступила первая в этом сезоне партия свежих ягод из Кыргызской Республики. В город доставили 3,8 тонны клубники и 800 килограммов черешни.

Как сообщили в Североморском межрегиональном управлении Россельхознадзора, получатель заранее уведомил ведомство о прибытии подкарантинной продукции. Груз был доставлен автомобильным транспортом и сопровождался необходимыми фитосанитарными сертификатами.

Специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль поступившей продукции. По итогам проверки признаков заражения опасными вредными организмами выявлено не было.

После завершения контрольных мероприятий партия клубники и черешни была допущена к обращению и поступит в продажу.