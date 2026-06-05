В Коми за два года число новых случаев туберкулеза снизилось на 22%

В 2025 году в регионе зарегистрировали 160 новых случаев заболевания

В Коми продолжает снижаться заболеваемость туберкулезом. Если в 2023 году в республике было зарегистрировано 204 новых случая заболевания, то в 2024 году — 175, а в 2025-м — уже 160.

Такие данные во время прямой линии в общественной приемной главы региона озвучила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Татьяна Раевская. По ее словам, в прошлом году показатель заболеваемости составил 22,3 случая на 100 тысяч жителей.

Заместитель главного врача Республиканского противотуберкулезного диспансера Валентина Гребнева отметила, что за последние пять лет региону удалось добиться заметного снижения основных показателей. Заболеваемость туберкулезом уменьшилась на 20 процентов, смертность — на 9,7 процента, а распространенность заболевания сократилась в 1,4 раза.

Специалисты напомнили, что туберкулез передается преимущественно воздушно-капельным путем и заразиться может любой человек. Среди основных симптомов болезни — длительное повышение температуры до 37,2–37,5 градуса, снижение аппетита, слабость, сонливость, кашель и ночная потливость.

К факторам риска медики относят контакт с инфицированными людьми, наличие ВИЧ-инфекции, сахарного диабета, хронических заболеваний легких и болезней желудочно-кишечного тракта.