«Секретная операция»: мошенники украли у женщины из Коми 5 млн рублей

В Коми женщина приняла участие в «секретной операции» и лишилась 5 млн рублей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 70-летней жительницы Ухты более 5 млн рублей под предлогом участия в «секретной операции». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке позвонил лжеадминистратор портала Госуслуг. Собеседник заявил, что аккаунт горожанки взломали. Далее с женщиной связался «правоохранитель». Тот заявил, что персональные данные жительницы Коми используют для оформления кредитов якобы с целью финансирования террористов.

Следующий собеседник представился сотрудником ФСБ. Мошенник заявил, что женщина участвует в «секретной операции». Под угрозой уголовного преследования собеседник запретил ухтинке рассказывать об этом даже близким.

«При этом он убедил горожанку, что банковские служащие могут быть причастны к преступной схеме, поэтому для них была придумана легенда – перевод вклада в другую финансовую организацию под более высокий процент», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что женщина перевела мошенникам более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.