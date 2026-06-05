В Коми бизнесмен незаконно торговал электронными сигаретами: у него изъяли продукции на 7 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Усинске полицейские изъяли из незаконного оборота около 3 тысяч электронных сигарет, ими торговал 38-летний местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

У мужчины есть три торговые точки. Правоохранители изъяли более 3 тысяч нелегальных электронных систем по доставке никотина и флаконов с никотинсодержащей жидкостью. При этом маркировка не соответствовала нормам законодательства.

«По предварительной оценке, общая стоимость изъятого товара составила около 7 млн рублей», – рассказали в министерстве.

В ведомстве добавили, что обстоятельства преступления выясняются. Далее правоохранители примут процессуальное решение.