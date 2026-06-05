В сыктывкарском кафе дебошир напал на посетителя и оказал сопротивление при задержании

Мужчина оказал сопротивление при задержании за драку в кафе в Сыктывкаре Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре сотрудники Росгвардии задержали агрессивного посетителя кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Печорской. Из кафе поступил тревожный сигнал. На место прибыли росгвардейцы. К силовикам обратился посетитель заведения.

«Он сообщил, что один из гостей, находясь в состоянии опьянения, сначала оскорблял его и угрожал физической расправой, а затем подошел к столу и нанес ему удар», – говорится в сообщении.

При задержании дебошир оказал сопротивление. Росгвардейцы потребовали пройти в служебную машину. Однако он отказался. Поэтому к мужчине пришлось применить физическую силу. Кроме того, на него надели наручники. Задержанного доставили в полицию.