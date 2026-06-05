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НовостиОбщество5 июня 2026 11:00

Пенсионерка из Сыктывкара отсудила почти 49 тысяч рублей за поездку в Дубай

Жительнице Коми вернули деньги за перелет после отказа чиновников
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Пенсионерка из Коми через суд добилась компенсации расходов на авиабилеты.

Пенсионерка из Коми через суд добилась компенсации расходов на авиабилеты.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

75-летняя жительница Сыктывкара смогла добиться компенсации расходов на поездку к месту отдыха только после обращения в прокуратуру и судебного разбирательства.

Женщина решила воспользоваться предусмотренной законом льготой для пенсионеров, проживающих в северных регионах страны. После возвращения из отпуска она подала документы на возмещение стоимости авиаперелета по маршруту «Сыктывкар - Санкт-Петербург - Дубай - Москва - Сыктывкар».

Однако в выплате ей отказали. В уполномоченном ведомстве сослались на отсутствие в заграничном паспорте отметки пограничной службы о пересечении государственной границы России. Из-за этого расходы на дорогу пенсионерке компенсировать не стали.

Не согласившись с таким решением, жительница столицы Коми обратилась за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и пришло к выводу, что права заявительницы были нарушены. После этого прокурор направил иск в суд.

В ходе рассмотрения дела суд встал на сторону пенсионерки и удовлетворил заявленные требования. В результате в ее пользу взыскали 48,7 тысячи рублей, которые она потратила на проезд к месту отдыха и обратно.

В прокуратуре сообщили, что после вступления судебного решения в законную силу ведомство проконтролирует его исполнение и фактическое перечисление денежных средств заявительнице.

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