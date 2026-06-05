Пенсионерка из Сыктывкара отсудила почти 49 тысяч рублей за поездку в Дубай

Пенсионерка из Коми через суд добилась компенсации расходов на авиабилеты. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

75-летняя жительница Сыктывкара смогла добиться компенсации расходов на поездку к месту отдыха только после обращения в прокуратуру и судебного разбирательства.

Женщина решила воспользоваться предусмотренной законом льготой для пенсионеров, проживающих в северных регионах страны. После возвращения из отпуска она подала документы на возмещение стоимости авиаперелета по маршруту «Сыктывкар - Санкт-Петербург - Дубай - Москва - Сыктывкар».

Однако в выплате ей отказали. В уполномоченном ведомстве сослались на отсутствие в заграничном паспорте отметки пограничной службы о пересечении государственной границы России. Из-за этого расходы на дорогу пенсионерке компенсировать не стали.

Не согласившись с таким решением, жительница столицы Коми обратилась за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и пришло к выводу, что права заявительницы были нарушены. После этого прокурор направил иск в суд.

В ходе рассмотрения дела суд встал на сторону пенсионерки и удовлетворил заявленные требования. В результате в ее пользу взыскали 48,7 тысячи рублей, которые она потратила на проезд к месту отдыха и обратно.

В прокуратуре сообщили, что после вступления судебного решения в законную силу ведомство проконтролирует его исполнение и фактическое перечисление денежных средств заявительнице.

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