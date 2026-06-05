В апреле жители Коми оставили в заведениях общепита 1,8 миллиарда рублей

За четыре месяца года сумма достигла почти 7 миллиардов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комистат выпустил доклад о социально-экономическом положении республики за январь-апрель 2026 года. В апреле оборот общественного питания в Коми составил 1,8 миллиарда рублей. Это на 0,4 процента больше, чем в апреле 2025 года, если считать в сопоставимых ценах.

За первые четыре месяца 2026 года (январь-апрель) оборот достиг 6,9 миллиарда рублей. Это 99,1 процента к уровню того же периода прошлого года. Для сравнения: по итогам всего 2025 года оборот общественного питания в Коми составил 18,7 миллиарда рублей – 100,2 процента к уровню 2024 года.

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