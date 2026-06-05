В Коми за два года выявили 535 новых случаев ВИЧ

Эксперт призвала не пользоваться чужими бритвами и выбирать лицензированные салоны. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Общественной приемной Коми прошла прямая линия по профилактике социально значимых инфекций. Заместитель начальника отдела эпиднадзора республиканского Управления Роспотребнадзора Татьяна Раевская отметила, что граждане плохо знают, как защититься от ВИЧ и гепатитов B и C.

В 2024 году в Коми обнаружили 285 новых случаев ВИЧ, а в 2025 году – 250. На диспансерном учете сейчас состоят 3493 инфицированных. Раевская напомнила, что вирус не опасен при рукопожатиях, объятиях, через посуду, пищу, воду или здоровую кожу. Сейчас доминирует половой путь передачи, который пришел на смену инъекционным наркотикам. Защитить могут барьерная контрацепция, отказ от ранних половых контактов и связей с людьми, чье прошлое неизвестно.

Опасность представляют чужие бритвы, маникюрные приборы и нестерильный прокол ушей. Контроль донорской крови – зона ответственности медиков, а дезинфекция в парикмахерских, тату-салонах, салонах красоты и стоматологических кабинетах – долг персонала. Эксперт призвала выбирать заведения, у которых есть лицензия и санитарно-эпидемиологическое заключение. Она также отметила, что странно в наше время обращаться к таким специалистам без проверки. Раевская рекомендовала анализировать информацию и беречь свое здоровье.

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