Родным погибшей во время взрыва в центре МВД в Эжве присудили компенсацию

Девушка работала воспитателем в детском саду, а затем поступила на службу в полицию.

Прилузский районный суд опубликовал решение о компенсации родным сотрудницы полиции Яны Пантелеевой. Девушка погибла 23 января 2026 года во время трагедии в учебном центре МВД в Эжве. Там на занятии взорвалась граната и начался пожар.

До службы в МВД Яна два года работала воспитателем в сыктывкарском детском саду №104. В соцсетях коллеги и знакомые вспоминали ее как спокойного, доброго и ответственного человека. Они говорили, что она искренне любила свою профессию.

Мать, отец, брат и сестра погибшей попросили выплатить каждому по три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Родные настаивали на своих требованиях. Они указали, что после смерти дочери и сестры у них ухудшилось здоровье. Мать девушки рассказала, что Яна была поддержкой и опорой семьи. Она часто приезжала к родителям, помогала по хозяйству, привозила гостинцы. Истцы не отрицали, что МВД по Коми помогло с похоронами. Сотрудники ведомства собрали добровольные пожертвования. Также родные получили страховые выплаты и пособие.

Изучив материалы дела, суд решил удовлетворить иск частично. Матери погибшей присудили 2 миллиона рублей. Отцу – 1,8 миллиона. Сестре – 500 тысяч. Брату – 600 тысяч. Суд принял во внимание, что молодой человек потерял сестру-двойняшку.

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