Студент из Эжвы оскорбил педагога стикерами с ее фото

Поскольку у молодого человека нет дохода, компенсацию заплатят его родители. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эжвинский районный суд Сыктывкара рассмотрел иск преподавателя техникума. Учительница обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с родителей студента. Она рассказала, что учащийся разместил в чате группы стикеры с ее изображением. По мнению педагога, такая переписка оскорбила ее честь и достоинство.

В судебном заседании молодой человек не отрицал, что изменил фото учителя и разместил его в мессенджере при переписке с другими студентами. Но он заявил, что сделал это без злого умысла. Суд все равно признал, что права преподавателя были нарушены. Учитывая возраст студента и отсутствие у него собственного дохода, суд решил взыскать компенсацию морального вреда с родителей юноши. Сумма составила 50 тысяч рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.

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