Жительница Коми перевела мошенникам деньги при попытке обменять рубли на юани

Первая пробная сумма прошла удачно, но после перевода крупной суммы сайт исчез. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В полицию Воркуты обратилась 66-летняя местная жительница с заявление о мошенничестве. Пенсионерка рассказала, что ее дочери для поездки в Китай понадобились юани. Они вместе стали искать в интернете сервис для обмена рублей на иностранную валюту и нашли подходящий вариант.

Следуя инструкциям на открывшейся веб-странице, воркутинка внесла небольшую сумму и активировала функцию оплаты через банковское приложение. Юани успешно поступили на счет. Тогда она решила перевести 38 тысяч рублей, но после этого эквивалент в китайской валюте на балансе так и не появился. Через некоторое время зайти на сайт стало невозможно, а контактный телефон оказался отключен. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию

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