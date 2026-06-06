За неделю в Коми от клещей пострадали 476 человек, из них 67 детей

Всего с конца марта обратились 1874 жителя, это на 32 процента выше среднего многолетнего уровня. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор Коми опубликовал свежие данные о нападениях клещей. С 25 по 31 мая за медицинской помощью по поводу присасывания обратились 476 человек. Среди них 67 детей.

Всего с 29 марта количество пострадавших составило 1874 человека, включая 311 детей. Это на 32,3 процента выше среднего многолетнего уровня за пять лет. Больше всего обращений зафиксировано в Сыктывкаре – 718. Далее идут Прилузский район (216), Усть-Вымский (161), Сыктывдинский (130), Сысольский (129), Усть-Куломский (117), Княжпогостский (93), Корткеросский (71), Койгородский (68), Троицко-Печорский (51), Удорский и Ухта (по 45), Сосногорск (9).

Из всех обратившихся 31 человек был привит против клещевого энцефалита. 110 детям и 87 взрослым ввели противоклещевой иммуноглобулин. Еще 377 взрослым назначили йодантипирин.

В 40,4 процента случаев клещи присосались на придомовых территориях. В 32 процентах случаев – в природных биотопах (охота, рыбалка, лес). На дачных участках – в 25,3 процента случаев. В местах массового скопления людей – в 1 проценте случаев.

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