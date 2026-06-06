В Коми 99 процентов пациентов победили хронический гепатит С

Инфекцию называют скрытым убийцей, потому что она долго не дает симптомов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Кениг во время прямой линии в Общественной приемной региона привела данные о лечении гепатита С. По итогам 2025 года доля жителей Коми, которые победили хроническую форму болезни, составила 99 процентов.

Последние пять лет медики наблюдали рост заболеваемости. Но в 2025 году ситуация изменилась. Татьяна Кениг связала снижение числа заражений с национальным проектом «Продолжительная активная жизнь», региональной программой «Борьба с гепатитом C» и сокращением рисков распространения инфекции. В рамках проектов медики проводят диагностику на антитела к вирусу. Люди от 25 лет обследуются раз в 10 лет во время диспансеризации. Цель – вовремя выявить болезнь и начать терапию. В 2025 году вылечили 391 пациента. Эффективность применяемых схем достигла 99 процентов.

Острая стадия гепатита С почти всегда протекает без симптомов. Поэтому инфекцию называют скрытым убийцей. Признаки появляются поздно, когда уже начался цирроз печени: резкое похудение, скопление жидкости в животе, кровотечения, нарушения работы мозга. Также возможен рак печени.

Гепатит B протекает ярче. Благодаря календарю прививок вакцину ставят детям в первые часы жизни, поэтому острые формы редки. Симптомы гепатита B – ухудшение аппетита, тошнота, темная моча, желтушность кожи и белков глаз. Гепатит С в 85 процентах случаев становится хроническим, а гепатит B – в 60 процентах. На учете в Коми состоят 860 пациентов с гепатитом B и 3080 с гепатитом C.

Установить источник заражения в салонах красоты практически невозможно. Человек за день может посетить стоматологию и несколько салонов. Люди пытаются связать болезнь с конкретной клиникой ради выплат, но доказать это сложно. В отличие от ВИЧ, где за заведомое заражение привлекают к ответственности, для гепатита собрать улики почти нереально.

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