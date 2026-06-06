На начало мая в Коми насчитали 3623 безработных

Количество вакансий выросло до 7,5 тысячи, а свободных мест почти в 3 раза больше чем официальных безработных. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комистат опубликовал данные о занятости в республике. На начало мая 2026 года в службах занятости на учете стояли 3623 человека, которые не работали. По сравнению с предыдущим месяцем их стало на 109 меньше.

В апреле статус безработного получили 0,9 тысячи человек. С учета сняли тоже 0,9 тысячи, но только 0,3 тысячи из них – в связи с трудоустройством. Официальный статус безработного на начало мая имели 2599 человек – на 32 меньше, чем месяцем ранее. Пособие по безработице получали 1977 человек – на 58 меньше, чем в апреле.

Уровень официальной безработицы в течение всего 2025 года составлял 0,6-0,7 процента. В феврале 2026 года он вырос до 0,8 процента, но в марте снова снизился до 0,7 процента и таким же остался в апреле. Однако если применять методологию Международной организации труда, то уровень безработицы в регионе значительно выше. По выборочным исследованиям, в среднем за январь-март 2026 года численность рабочей силы в республике оценивалась в 349,3 тысячи человек. Из них 338,6 тысячи были заняты, а 10,8 тысячи не имели работы, но активно искали. То есть реальная безработица на начало апреля 2026 года составляла 3,1 процента.

В начале года предприятиям требовалось около 5,8 тысячи работников. В феврале количество вакансий выросло до 6,4 тысячи, в марте – до 6,7 тысячи, в апреле – до 7,5 тысячи. Свободных рабочих мест было почти в 2,9 раза больше, чем официально зарегистрированных безработных.

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