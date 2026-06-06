Прибыль предприятий Коми в первом квартале 2026 года упала в 7 раз

В добыче нефти убыток составил -377 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комистат сообщил о финансовых результатах предприятий республики за первый квартал 2026 года. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) составил +4 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это почти в 7 раз меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было +28 миллиардов.

Прибыль в размере +13,6 миллиарда рублей получили 100 организаций. Убыток на сумму -9,5 миллиарда рублей - 117 организаций. При этом общая прибыль по сравнению с 2025 годом уменьшилась на 55,1 процента. А общий убыток вырос в 3,8 раза.

В большинстве отраслей предприятия теперь работают в минус. Положительный финансовый результат за январь-март зафиксировали только в энергетике (+649 миллионов), науке (+377 миллионов), строительстве (+321 миллион), производстве пищевых продуктов (+58 миллионов) и сельском хозяйстве (+42 миллиона).

В перевозке грузов и транспортировке сальдированный результат оказался -2,1 миллиарда рублей. В добыче полезных ископаемых -1,2 миллиарда (из них в добыче нефти -377 миллионов). В риелторской деятельности -245 миллионов. В водоснабжении и утилизации твердых коммунальных отходов -183 миллиона. В торговле -44 миллиона. В деревообработке -35 миллионов. В здравоохранении -27 миллионов. В общепите и гостиничном бизнесе -9 миллионов. В образовании -5 миллионов.

В 2025 году доля прибыльных организаций составляла 57 процентов, убыточных - 43 процента. Но в первом квартале 2026 года пропорция изменилась: прибыльными были 46 процентов предприятий, убыточными - 54 процента. Комистат уточняет, что в выборку не попали малый бизнес, государственные и муниципальные учреждения, банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды.

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