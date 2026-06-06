Вуктылец ударил полицейского в грудь и получил два года колонии строгого режима

У мужчины были прежние судимости, суд также лишил его прав на 2 года и 8 месяцев. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд Коми рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело 36-летнего жителя Вуктыла. Ранее суд первой инстанции признал его виновным по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса – применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти при исполнении им своих обязанностей.

Суд установил, что 4 ноября 2025 года около 4 утра сотрудник полиции приехал в бар «Атмосфера». Ему сообщили о неадекватном поведении одного из посетителей. Правоохранитель предложил мужчине сесть в служебную машину, чтобы доставить его в отдел. Но на улице вуктылец попытался убежать и ударил полицейского рукой в грудь.

Учитывая прежние судимости мужчины, Вуктыльский городской суд назначил ему 2 года лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года и 8 месяцев.

В апелляционной жалобе защитник настаивал, что его подзащитный - правша и якобы случайно задел потерпевшего левой рукой. Адвокат просил оправдать мужчину. Известно, что звонок в полицию поступил от супруги осужденного. Женщина сообщила, что муж не хотел идти домой, нарушает установленные ему ограничения по административному надзору и агрессивно ведет себя в баре.

Суд второй инстанции согласился с позицией гособвинителя прокуратуры Коми. Приговор оставили без изменения, а жалобу защиты отклонили. Вердикт вступил в законную силу.

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