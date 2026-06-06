В Коми загорелся частный дом, эвакуировали двоих человек

Предварительная причина – неисправность электрооборудования.

Пресс-служба МЧС по Коми сообщила о двух пожарах, которые произошли в республике за дежурные сутки.

В Усть-Цильме загорелся частный дом на улице Советской. Пожар ликвидировали на площади 3 квадратных метра. Из дома эвакуировали двух человек. Пострадавших нет. Предварительная причина – неисправность электрооборудования.

В Воркуте произошло возгорание грузового фургона на улице Суворова. Пожар потушили на площади 5 квадратных метров. Пострадавших нет. Предварительная причина – неисправность систем или механических узлов транспортного средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, меня отберут у тебя?»: в Сыктывкаре троих детей хотят забрать из семьи из-за игр на памятнике ко Дню Победы

В Сыктывкаре детей хотят забрать из семей за прыжки на «кубиках Победы» (подробности)