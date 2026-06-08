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НовостиОбщество8 июня 2026 7:10

Грозы и до +25 градусов: прогноз на неделю в Коми

На смену дождям в Коми придет 25-градусная жара
Источник:kp.ru
Уже со вторника температура начнет расти по всей республик

Уже со вторника температура начнет расти по всей республик

После дождливого начала недели в Коми ожидается заметное потепление. По прогнозам синоптиков, уже со вторника температура воздуха начнет повышаться по всей территории республики, включая Заполярье.

В понедельник погода останется прохладной и дождливой. На севере региона днем ожидается +12...+17 градусов, на юге — до +22 градусов.

Однако затем температурный фон превысит климатическую норму в среднем на 4 градуса. Днем воздух будет прогреваться до +20...+25 градусов, а ночные температуры не опустятся ниже +10 градусов.

Вместе с потеплением возрастет вероятность грозовых дождей. Причиной станет сочетание теплого воздуха и пониженного атмосферного давления.