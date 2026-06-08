В Коми за год лишаем заразились почти 150 человек

Случаи заражения лишаем снизились в Коми за год. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2025 году в Коми диагноз «лишай» получили около 149 местных жителей. Болезнь долгое время никак себя не проявляет, поэтому люди идут к врачу слишком поздно.

В общественной приемной главы Коми замначальника отдела эпиднадзора управления Роспотребнадзора по региону Татьяна Раевская рассказала, что в 2024-м специалисты зарегистрировали 157 случаев микроспории, а в 2025-м – 149. Исполняющая обязанности заведующего диспансерным отделением республиканского кожно-венерологического диспансера Злата Пырегова уточнила, что в 2024 году на каждые 100 тысяч жителей республики приходился 21,8 больного с этой болезнью, а в 2025-м – 20,7 человека.

Стригущий лишай (или микроспория) появляется из-за грибка рода Microsporum. Зараза передается через контакт с зараженными людьми или животными – чаще всего с кошками. Болеют в основном дети. Всплеск случаев обычно случается осенью, когда народ возвращается с юга.

Болезнь поражает кожу и волосистую часть головы – на теле возникают пятна, которые почти не доставляют дискомфорта пациенту. Из-за этого, как подчеркнула выступавшая, люди приходят на прием к врачу с опозданием. Окончательный диагноз ставят только после лабораторных анализов. Чтобы предупредить лишай, нужно выявить очаг инфекции и изолировать всех, кто общался с заболевшим.

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