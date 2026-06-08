Написала подруга: жительница Коми перевела мошенникам 26 тысяч рублей

В Коми женщина отправила мошенникам 26 тысяч рублей после переписки с «подругой» Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенник украл у 56-летней жительницы Ухты 26 тысяч рублей, выдав себя за ее подругу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинке в мессенджере написала приятельница. Она попросила денег в долг. Собеседница пообещала вернуть их утром.

«Перед этим подруги, как обычно, обменялись сообщениями на общие темы», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что ухтинка не заметила ничего подозрительного. Поэтому горожанка перевела 26 тысяч рублей.

«Когда последовал повторный денежный запрос, потерпевшая созвонилась с подругой и узнала, что ее аккаунт был взломан, и она еще не успела предупредить всех о случившемся», – говорится в сообщении.

Жительница Коми обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.