Погиб за день до дня рождения: в Ухте школьник не выдержал издевательств матери и умер

Уголовное дело о доведении подростка до смерти передали в суд Ухты. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В городской суд Ухты поступило уголовное дело против 46-летней местной жительницы, которую обвиняют в том, что она жестоко обращалась с несовершеннолетним сыном, и это привело к трагедии.

В пресс-службе суда рассказали, что горе-мать долгое время регулярно унижала и оскорбляла собственного ребенка. Вместо тепла и участия мать показывала агрессию и равнодушие, отпускала в адрес мальчика обидные фразы, которые ранили его психику.

Следователи установили, что взрослая женщина не давала сыну самого нужного: подросток часто ходил без нормальной одежды и обуви, ему не хватало еды. Более того, родительница выгоняла его из дома, оставляя без крыши над головой. В дополнение ко всем этим издевательствам она не раз обещала убить ребенка, и из-за этого мальчик жил в постоянном страхе и ужасных душевных муках.

Следствие считает, что именно долгая психологическая травля, устроенная дома, повлекла за собой смерть подростка. Все случилось накануне дня рождения школьника, уточнили в СК.

Сейчас дело направили в суд для разбирательства по существу. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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