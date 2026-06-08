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НовостиПроисшествия8 июня 2026 13:00

В Прилузье лось убежал после столкновения с грузовиком

Лось скрылся с места аварии на трассе «Вятка» в Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На дороге в Прилузском районе грузовик сбил лося зверь ушел в лес.

На дороге в Прилузском районе грузовик сбил лося зверь ушел в лес.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Поздним вечером 5 июня на трассе «Вятка» случилась авария с участием дикого зверя. Примерно в 22:45 автомобиль Sitrak сбил лося на 150-м километре дороги. Животное сразу же убежало с места происшествия, а водитель грузовика, к счастью, не пострадал.

В Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора обратились к водителям с просьбой быть внимательнее и сбрасывать скорость на тех участках, где установлен знак, предупреждающий о возможном выходе диких животных на дорогу. Причиной является сезонная миграция лосей,поэтому сейчас растет число случаев, когда звери выбегают на проезжую часть и появляются в городах и поселках.