Житель села Мохча сбил насмерть 71-летнего пенсионера в Ижме и заснул в машине

Суд назначил 7 лет колонии-поселения и 1 миллион рублей компенсации дочери погибшего. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Ижемский районный суд вынес приговор 31-летнему жителю села Мохча, которого признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое по неосторожности повлекло смерть человека, а также оставлении места происшествия.

Суд установил, что ранним утром 3 декабря 2025 года нетрезвый мужчина ехал на чужой машине по улице Советской в селе Ижма. Из-за сильного опьянения он не заметил 71-летнего местного жителя, который шел по проезжей части, и сбил его. Пенсионер скончался на месте от тяжелых травм. После аварии водитель уснул прямо в автомобиле, а через какое-то время уехал.

В суде защита пыталась доказать, что пенсионера сначала сбила другая неизвестная машина, а подсудимый наехал уже на мертвое тело, но обвинение убедило суд в обратном. Главными доказательствами стали заключения экспертиз, которые показали, что смертельные травмы причинил именно автомобиль под управлением осужденного.

Суд приговорил жителя Мохчи к 7 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его лишили права управлять транспортом на 2 года и 6 месяцев. Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу дочери погибшего 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, меня отберут у тебя?»: в Сыктывкаре троих детей хотят забрать из семьи из-за игр на памятнике ко Дню Победы

В Сыктывкаре детей хотят забрать из семей за прыжки на «кубиках Победы» (подробности)