В Коми мужчина душил девушку и обжег и ее сигаретой: суд вынес приговор

Пытавшийся задушить девушку житель Коми получил почти два года работ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте 32-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровья сожительнице и угрозе убийством. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Инцидент произошел весной 2025 года. Ухтинец поссорился с сожительницей. Горожанин схватил девушку за шею и длительное время сдавливал ее. При этом он периодически отрывал тело сожительницы от пола.

«Потерпевшей удалось вырваться и убежать, однако мужчина догнал ее в подъезде, вновь попытался задушить и стал угрожать убийством», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что далее пострадавшая простила ухтинца. Осенью 2025 года пьяный горожанин снова поругался с сожительницей. Житель Коми поднес к лицу девушки зажженную сигарету и причинил ожог в области правой брови.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал ухтинца виновным. Его приговорили к 1 году 10 месяцам принудительных работ. 10% заработка осужденного будет удерживаться в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», – говорится в сообщении.