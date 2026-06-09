Хотел стать инвестором: в Коми мужчина перевел мошенникам 1,4 млн рублей

Мошенники украли у «инвестора» из Коми 1,4 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники украли у 32-летнего жителя Ухты 1,4 млн рублей под предлогом инвестиций. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинец хотел получать пассивный доход. Горожанин нашел сайт, где рекламировались инструменты для инвестирования, и зарегистрировался. Далее мужчина перешел в личный кабинет. Там предлагалось пополнять брокерский счет и наблюдать за ростом прибыли.

За три месяца житель Коми вложил в различные «активы» свыше 1,4 млн рублей. Несколько раз мужчина пытался вывести средства, но ему отказывали под различными предлогами.

«После настойчивого требования вывести хотя бы часть денег с ухтинцем связался лжепредставитель кредитной организации. Он заявил, что все средства якобы находятся в специальной ячейке», – говорится в сообщении.

Однако за доступ к деньгам от ухтинца потребовали заплатить 270 тысяч рублей. Тогда горожанин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.