Врач из Коми рассказала, почему здоровая женщина должна ходить к гинекологу

Бесплатная репродуктивная диспансеризация доступна по нацпроекту «Семья» в поликлиниках Коми.

Врач-гинеколог Воркутинской больницы скорой медицинской помощи Софья Ефимова рассказала о важности регулярных профилактических осмотров для женщин. По ее словам, многие болезни подолгу живут в организме и никак не дают о себе знать. Регулярные визиты к врачу – это не формальная галочка, а личный инструмент для сохранения здоровья. С их помощью можно вовремя заметить даже самые маленькие изменения, прежде чем они станут опасными.

Особое внимание доктор обратила на дисплазию шейки матки, которая считается предраковым состоянием, и на новообразования молочных желез. Эти болезни могут развиваться годами без боли и дискомфорта. Обнаружить их и сохранить здоровье как раз и помогает репродуктивная диспансеризация.

Софья Ефимова пояснила, как часто нужно посещать гинеколога женщинам без жалоб. Тем, кому от 18 до 45 лет, достаточно приходить на прием 1-2 раза в год. Женщинам старше 45 лет и в период менопаузы – не реже одного раза в год, потому что гормональные изменения повышают риски.

Доктор предостерегает: отсутствие боли и дискомфорта еще не означает, что человек здоров. Дисплазия шейки матки, рак шейки матки и новообразования молочной железы могут развиваться скрытно. Особое внимание нужно уделять шейке матки. По результатам осмотра, онкоцитологии и кольпоскопии врач может заподозрить дисплазию, взять микробиопсию и поставить точный диагноз. Это позволяет сохранить орган и способность иметь детей. Без профилактического визита такие изменения остались бы незамеченными.

В программу бесплатной диспансеризации для оценки репродуктивного здоровья входит набор обследований в зависимости от возраста. Женщинам 18-29 лет положены осмотр гинеколога, ПАП-тест, ПЦР-диагностика на 4 вида инфекций и 4 онкогенных типа вируса папилломы человека. При необходимости назначают УЗИ органов малого таза и молочных желез. Женщинам 30-49 лет делают осмотр гинеколога, ПАП-тест и ПЦР на онкогенные типы ВПЧ. По показаниям также проводят УЗИ и ПЦР-диагностику на инфекции.

Репродуктивная диспансеризация проводится бесплатно.