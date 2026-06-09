28-летний ухтинец получил 9 лет колонии за перевод денег террористам

Фигурант знал, что спонсируемая им структура признана террористической в России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

1-й Западный окружной военный суд вынес приговор 28-летнему жителю Ухты. Мужчину признали виновным в содействии террористической деятельности. Уголовное дело расследовало управление ФСБ по Коми.

Оперативники выяснили, что фигурант по своей инициативе перевел деньги со своего банковского счета на реквизиты, которые использовал лидер одной из террористических организаций. Мужчина заведомо знал, что спонсируемая им структура внесена в федеральный список запрещенных организаций. При обыске дома у него нашли банковские карты, мобильные устройства и другие вещи, которые стали уликами.

Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.