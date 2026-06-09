В районе Вуктыла у паромной переправы заметили двух молодых медведей

У переправы в районе Вуктыла заметили двух молодых медведей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В районе паромной переправы на Вуктыл заметили двух молодых медведей. Они с любопытством и опаской наблюдали за автомобилем,а позже один медведь почти сразу убежал в лес, а второй некоторое время смотрел на водителя, а потом тоже скрылся в чаще.

Сообщения о выходе медведей регулярно приходят с конца апреля. 24 апреля в Усть-Цилемском районе у деревни Мыла случилась трагедия. Медведь напал на мужчину, когда тот заготавливал дрова. Пострадавший скончался от ран.

Специалисты напоминают правила безопасности. При встрече с диким зверем нельзя к нему приближаться и тем более подкармливать его. О появлении медведей в черте населенных пунктов нужно немедленно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу района.