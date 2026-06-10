Жительницу Башкирии осудили за ложное заявление об изнасиловании в Ухте

Жительница Башкортостана заплатит за выдуманное изнасилование

Ухтинский городской суд вынес приговор 41-летней жительнице Башкортостана, признанной виновной в заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

Как установил суд, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании после конфликта с мужчиной, который выгнал ее из квартиры.

После поступления сообщения правоохранительные органы организовали проверку с привлечением сотрудников полиции и следственных органов. В ходе мероприятий выяснилось, что сведения о преступлении не соответствуют действительности. В возбуждении уголовного дела было отказано из-за отсутствия события преступления.

Суд признал женщину виновной по части 2 статьи 306 УК РФ и назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.

Кроме того, с осужденной взыскали 15,3 тысячи рублей в пользу государства в качестве компенсации расходов, связанных с проведением проверки по ложному сообщению о преступлении.