В Коми вынесли приговор водителю, насмерть сбившему пенсионера

За гибель пешехода и побег с места ДТП жителю Коми назначили 7 лет

Суд вынес приговор жителю села Мохча, признанному виновным в смертельном ДТП, совершенном в состоянии алкогольного опьянения.

Как установлено в ходе разбирательства, утром 3 декабря 2025 года мужчина, управляя автомобилем Renault SR по улице Советской в селе Ижма, сбил 71-летнего пешехода. От полученной открытой черепно-мозговой травмы пострадавший скончался на месте.

После аварии водитель покинул место происшествия. Позже сотрудники ГАИ обнаружили его на значительном расстоянии от места ДТП спящим за рулем автомобиля. Освидетельствование показало сильное алкогольное опьянение — 0,717 мг/л при допустимом уровне значительно ниже этого показателя.

Подсудимый вину не признал. Сторона защиты настаивала, что за рулем в момент аварии находился другой человек. Однако суд счел эту версию несостоятельной. В числе доказательств были результаты биологической экспертизы, показания свидетелей, выводы экспертов и данные следственного эксперимента.

Суд назначил мужчине семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также ему запрещено управлять транспортными средствами в течение двух лет и шести месяцев после освобождения.

Кроме того, в пользу дочери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере одного миллиона рублей.