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НовостиПроисшествия10 июня 2026 7:10

Поджог коляски в подъезде дома в Ухте закончился гибелью двух жильцов

В Коми назначили дату суда по делу о смертельном пожаре в жилом доме
Источник:kp.ru
Жертвами пожара стали мужчина и женщина, еще два человека получили ожоги

Жертвами пожара стали мужчина и женщина, еще два человека получили ожоги

Верховный суд Коми назначил дату рассмотрения уголовного дела в отношении жительницы Ухты, обвиняемой в поджоге, который привел к гибели двух человек.

По версии следствия, в июле 2025 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подожгла детскую коляску на первом этаже второго подъезда дома №21 по улице Кольцевой в Ухте.

Огонь быстро распространился по подъезду и повредил имущество жильцов. В результате отравления угарным газом погибли мужчина и женщина. Еще две жительницы дома — женщина и ее годовалая дочь — получили ожоги, квалифицированные как легкий вред здоровью.

Следствие также оценивает материальный ущерб, причиненный управляющей компании и собственникам квартир, более чем в 2 млн рублей.

Женщине предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом из хулиганских побуждений.

Судебное заседание назначено на 18 июня 2026 года. На время рассмотрения дела обвиняемая останется под стражей.